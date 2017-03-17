Екс-регіонал має у Нью-Йорку апартаменти вартістю у мільйони доларів, – Bloomberg

Колишній нардеп від "Партії Регіонів" Василь Салигін володіє у Нью-Йорку нерухомістю на 83 поверсі Trump World Tower.

Про це повідомляє Bloomderg.

За інформацією видання, Василь Салигін купив елітну нерухомість у кредит, коил був членом франції "Партія регіонів". На той час Пол Манафорт був радником ПР, який згодом став менеджером кампанії Дональда Трампа.

У Bloomderg зазначають, що власниками дорогих апартаментів у Trump World Tower є чимало вихідців з СРСР. Зокрема, на 78 поверсі будівлі проживає росіянин, якого звинувачували у вимаганні, а поверхом вище жив ювелір з Узбекистану, якого підозрювали у відмиванні грошей. Згодом чоловіка розстріляли просто посеред вулиці.

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Як відомо, Василь Салигін у листопаді 2005 року став членом фракції "Партія регіонів". До вересня 2008 року політик очолював Харківську обласну організацію славнозвісної партії.