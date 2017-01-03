Екстремали встановили новорічну ялинку на дні Чорного моря: видовищні фото та відео

В Одесі на дні Чорного моря встановили ялинку, водолази прикрасили дерево і водили біля нього хороводи.

Святкове дерево на 15-ти метрову глибину опустили місцеві дайвери. вони не лише її прикрасили, але й водили біля неї хороводи.

Прикрашати ялинку під водою – це уже традиція для одеських водолазів. Цього року зробити це наважились одразу 20 дайверів. Екстремали одягли новорічні костюми і на 15-ти метровій глибині навіть пили шампанське та їли мандарини.

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Ялинкові іграшки чіпляли на великі канцелярські скріпки та навіть змайстрували підводні гірлянди. півтораметрову сосну прикріпили до румунського корабля, який затонув тут понад 70 років тому.

Біля новорічного дерева одеські дайвери водили хороводи та фотографувалися. Атім, аби кадри були видовищними і все минулого без пригод, потрібна серйозна підготовка.

Водолази ретельно обирають день, коли море спокійне і не надто холодне. Температура води має бути щонайменше 6 градусів вище нуля.

Водолази застерігають, що таке незвичайне святкування під силу лише професіоналам. І тому не радять повторювати їхні витівки. Під водою дайвери провели майже годину, а після цього сосну та всі іграшки підняли на берег, аби не забруднювати море.