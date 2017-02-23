Екс-заступник міністра оборони оприлюднив версії причин смерті Чуркіна

До смерті колишнього представника Росії в ООН Віталія Чуркіна могла довести "собача робота".

Таку думку висловив генерал-полковник у відставці, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, колишній перший заступник міністра оборони України Анатолій Лопата у коментарі ресурсу "Обозреватель".

"Помер він не просто так, а після розмови з Путіним. Я думаю, що Володимир Володимирович міг сказати послу: "Чим ти там займаєшся? Чи не довго ми тебе там тримаємо?" Мабуть, він не виконував якихось зобов'язань, від нього чекали більшого", – вважає генерал.

За словами екс-заступника міністра оборони, "посол – це заручник політики держави", який змушений залишати осторонь свої принципи та займатися "собачою" роботою.

"Ця робота і підірвала здоров'я Чуркіна. Залишаючись людиною, він повинен був приймати нелюдські рішення та озвучувати їх. Для цього треба було мати силу та певну витримку. Напевно не раз дружина або близькі люди говорили йому: "Що ти робиш? Воно тобі потрібно?" – підкреслює військовий.

Крім того Лопата додав, що не варто виключати і варіанту ліквідації, враховуючи, що людина пішла в такому віці".

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Нагадаємо, увечері 20 лютого у США помер постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.



За інформацією американських ЗМІ, дипломат пішов із життя через проблеми з серцем, натомість російські медіа стверджують, що його до інфаркту довели американські журналісти.



До слова, щоб з’ясувати точну причину смерті дипломата, ще буде проведено кілька тестів.