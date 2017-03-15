Екс-заступника голови "Нафтогазу" Олександра Кацубу випустили з СІЗО

Олександра Кацубу, скандального заступника голови "Нафтогазу" часів Януковича випустили із Лук'янівського СІЗО та зняли арешт з його майна.

Таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Крім того, колишньому чиновнику повернули закордонний та український паспорти.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, таке рішення стало можливим через згоду Олександра Кацуби давати свідчення про участь у організованому злочинному угрупованні. Крім того, звинувачений сплатив 100 мільйонів гривень як відшкодування збитків.

Нагадаємо, Кацубу затримали у червні 2016 року. Його підозрюють у заволодінні майже півмільярдом гривень "Нафтогазу".