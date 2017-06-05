Екзотичні європейські пляжі, про які варто дізнатися

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У Європі можна провести чудово відпустку на пляжі. Як відомо, у світі є кілька островів, зокрема, в Тихому океані, які територіально та адміністративно відносяться до європейських країн.
Видання Мarie Сlaire опублікувало список найкращих європейських островів.
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Нова Каледонія
Тропічний острів у Тихому океані розташований у 1600 км на схід від Австралії. Цей острів належить Франції.
Нова Каледонія – рай для мандрівника, там є і гори, і джунглі, і савани. На острові завжди тепло – повітря коливається в межах від 20 ° C до 30 ° C.
Реюньйон
Острів розташований в Індійському океані і також належить до Франції.
Реюньон відомий своїми вулканами, один з яких досить активний. Останній раз вулкан прокидався в 2015 році.
Кайманові острови
Вони складаються з трьох островів і відносяться до Великобританії.
Кайманові острови розташовані на північний захід від Куби і на схід від Центральної Америки. Там прекрасні широкі пляжі і дивовижна природа.
Азорські острови
Територіально відносяться до Португалії і розташовані в 1 600 км від кордонів держави. Вони складаються із 7 вулканічних островів.
Ідеальне місце для любителів водних видів спорту: серфінгу, віндсерфінгу і дайвінгу.