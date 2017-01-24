Електробус без водія запустили в Парижі
08:27, сьогодні 153 Читать новость на русском
В столиці Франції почав курсувати безпілотний електробус, який може перевозити до шести пасажирів.
Еко-машину поки випробовують. Вона їздить між двома станціями – Ліон та Аустерліц. Тест-драйв триватиме до початку квітня.
Мінібус оснащений низкою сенсорів та GPS системою, тож добре орієнтується на дорогах без водія.
Ззовні автобус оснащений дев'ятьма сенсорами, які працюють з лазерами, а також кількома внутрішніми сенсорами, що дозволяють виміряти прискорення та швидкість. Також встановлені камери,
– розповів менеджер маркетингової компанії EasyMile Албан Брізі.
Читайте також: Франція запроваджує візи для стартаперів
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Коментарі