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Електробус без водія запустили в Парижі

08:27, сьогодні 153 Читать новость на русском

В столиці Франції почав курсувати безпілотний електробус, який може перевозити до шести пасажирів.

Еко-машину поки випробовують. Вона їздить між двома станціями – Ліон та Аустерліц. Тест-драйв триватиме до початку квітня.

Мінібус оснащений низкою сенсорів та GPS системою, тож добре орієнтується на дорогах без водія.

Ззовні автобус оснащений дев'ятьма сенсорами, які працюють з лазерами, а також кількома внутрішніми сенсорами, що дозволяють виміряти прискорення та швидкість. Також встановлені камери,
– розповів менеджер маркетингової компанії EasyMile Албан Брізі.

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Теги: Франція Розробки
Джерело: 24 Канал
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