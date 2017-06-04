Елітні маєтки українських олігархів у Криму можуть зрівняти з землею

На плато Ай-Петрі в Криму зараз відбувається нібито добровільний демонтаж майданчика торгових кіосків. Проте там розташовані й елітні особняки, що належать українським чиновникам та олігархам.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на депутата Держдуми Росії Руслана Бальбека.

За його словами, після знесення на плато Ай-Петрі хаотично забудованих готелів, кафе і торгових точок планується створити нібито особливо охоронювану природну територію регіонального значення.

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Бальбек зазначив, що нижче на плато розташовані ще більше 90 елітних особняків і готелів.

"Українські олігархи і чиновники намагаються зберегти свою нерухомість в заповіднику Ай-Петрі будь-якою ціною. Власники багатомільйонних палаців пустили в хід найбрудніші прийоми інформаційної війни", – переконує російський депутат.

Бальбек зазначив, що після того, як буде демонтований торговий майданчик, "настане черга і елітного містечка".