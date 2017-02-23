Еміграція – неминуча, – Вакарчук

Еміграція є неминучою частиною людської історії в будь-який період та на будь-якому континенті.

Таку думку висловив співак Святослав Вакарчук в інтерв’ю ForumDaily, відповідаючи на запитання про те, як він ставиться до нової хвилі еміграції з України.

Еміграція – це неминуча частина людської історії в будь-який період, на будь-якому континенті. Особливо в сучасному світі, відкритому. Особливо в світі, де твоя англійська мова і ноутбук, який стоїть поруч з тобою, відкривають тобі не тільки вікно в світ конкретний, а в світ широкий,

– зазначив співак.

За словами Вакарчука, очікувати на те, що в бідній країні, з купою політичних і економічних криз, населення буде сидіти і чекати, коли все закінчиться, було б примітивно.

Інша справа, що, на мою думку, доля найсильніших (яких американці називають challenge oriented, як піонерів з Дикого Заходу) – залишатися саме в країні і створювати нові умови, розвивати країну, нехай і в труднощах, щоб далі сказати: мовляв, дивіться, нам вдалося зробити свою країну кращою,

– зазначив він.

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