Емігрував із Західної України, – українець став новим канадським астронавтом

Полковник ВПС Джошуа Кутрик, українець за походженням, став одним з 2 нових астронавтів Канади

Про це повідомила прес-служба Конгресу українців Канади. Його обрали з-понад 3700 претендентів на цю посаду.

Я зростав у фермерському селищі Боувалон поблизу Вегревіля, що в Альберті. Мій прадід осів там після того, як емігрував 1910 року з Західної України. Мій батько Баррі теж там зростав. Він був представником 3 генерації, що господарювала на цій землі, яка досі належить нашій родині. Українська була першою мовою мого батька. Українська культура та звичаї були важливими для нього. Всі 4 його дітей, у тому числі і я, виростали у цих традиціях, навчались українського танцю. На превеликий жаль, ми втратили нашого тата минулого липня через рак, але він назавжди у нашій пам’яті,

– розповів про себе Кутрик.

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Військову службу полковник Кутрик розпочав 2000 року в Збройних Силах Канади – пілотом-випробувачем та бойовим пілотом.