Емма Уотсон готова судитися з хакерами, які вкрали її фото

Британська актриса Емма Уотсон планує подати до суду на хакерів, які злили у мережу її особисті фотографії.

Уотсон уже дала вказівку своїм юристам зробити усе можливе, аби покарати зловмисників, передає "The Guardian"

Водночас речник зірки наполягає, що йдеться тільки про фотографії в одязі.

Фотографії, як Емма приміряла одяг зі стилістом пару років назад, були вкрадені. Це не оголені фотографії. Адвокати були проінструктовані, і ми не коментуємо цього,

– заявив представник Емми.

Нагадаємо, хакери з порталу The Fappening оприлюднили особисті фото акторок Емми Уотсон та Аманди Сайфред. Є кілька оголених фото, однак обличчя не видно.