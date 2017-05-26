Емма Уотсон із чоловіком у безглуздому костюмі: як знімався фільм "Красуня і Чудовисько"

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На DVD-диску із фільмом "Красуня і чудовисько" також вийде документальний фільм про те, як знімався рімейк відомого діснеївського мультфільму.
Автори фільму показали як знімались сцени із Чудовиськом, однак без комп’ютерної графіки. Актор Ден Стівенс, який і виконував роль велетня, знімався у дивному костюмі. Пізніше, при роботі над фільмом, на актора накладалась графіка, пише "Медуза".
Емма Уотсон розповіла, що найважче їй далась сцена, коли предмети, які живуть в замку Чудовиська, накривають на стіл. За словами акторки, це була найнудніша сцена, адже окрім неї на знімальному майданчику не було нікого. Все інше додали пізніше за допомогою графіки.
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В свою чергу автори гумористичного проекту Funny or Die зняли пародію на документалку про зйомки «Красуні і Чудовиська». У їх версії роль Емми Уотсон виконує чоловік в спеціальному костюмі.