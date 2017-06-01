Емма Уотсон одружується – ЗМІ

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Відома голлівудська акторка та зірка саги про Гаррі Поттера Емма Уотсон виходить заміж.
Про це пише Dailygossip з посиланням на Life & Style. За повідомленням видання, обранцем Уотсон став підприємець Вільямся Мак Найта. Закохані вже відвідали кілька ювелірних магазинів в центрі Лондона в пошуках ідеальних обручок.
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Точна дата весілля поки невідома, однак це має статись в кінці літа. За словами джерел, наближених до пари, весілля відбудеться на узбережжі Біг Сюр в Каліфорнії.
Мак Найт на 10 років старший за свою кохану і працює менеджером в компанії Medallia, що спеціалізується на комп'ютерній техніці.