Емма Уотсон одружується – ЗМІ

Відома голлівудська акторка та зірка саги про Гаррі Поттера Емма Уотсон виходить заміж.

Про це пише Dailygossip з посиланням на Life & Style. За повідомленням видання, обранцем Уотсон став підприємець Вільямся Мак Найта. Закохані вже відвідали кілька ювелірних магазинів в центрі Лондона в пошуках ідеальних обручок.

Читайте також: Відому актрису визнали жінкою року

Точна дата весілля поки невідома, однак це має статись в кінці літа. За словами джерел, наближених до пари, весілля відбудеться на узбережжі Біг Сюр в Каліфорнії.

Мак Найт на 10 років старший за свою кохану і працює менеджером в компанії Medallia, що спеціалізується на комп'ютерній техніці.