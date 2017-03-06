Емма Уотсон відповіла на усі звинувачення через оголене фото

Відома британська акторка Емма Уотсон заявила, що здивована через звинувачення щодо її спокусливої фотосесія, яка нібито суперечить ідеям фемінізму, котрі вона активно пропагує.

На думку Емми, фемінізм тут ні до чого, а фотографії – високохудожні та дуже гарні, пише "The Guardian".

"Фемінізм – це про те, щоб дати жінкам право вибору. Фемінізм – це не дрючок, щоби лупцювати ним інших жінок. Це свобода, це звільнення, це рівність. Я дійсно не розумію, яке відношення до цього мають мої груди. Це так спантеличує", – заявила зірка.

Вона також додала, що на цій фотосесії вона робила багато шалених речей, але це було неймовірно художньо.

Саме за це фото дісталося Уотсон

Нагадаємо, напередодні зірку "Гаррі Поттера" Емму Уотсон звинуватили у лицемірстві через оголені фото на обкладинці журналу.