Зірку "Гаррі Поттера" та відому феміністку Емму Уотсон звинуватили в лицемірстві через оголені фото на обкладинці журналу.

Відома акторка прикрасила березневий випуск глянцевого журналу Vanity Fair. На сторінках журналу Уотсон частково оголила груди.

Це викликало шалене обурення серед фанів Уотсон. Ті звинуватили її у лицемірстві та назвали поганим прикладом для феміністок. Адже вона не раз виступала проти сексуалізації жінок та оголеного тіла у медіа.

Обурені прихильники засипали її негативними постами у Twitter.

Приводом для такої бурхливої реакції стала нещодавна заява Емми про Бейонсе. Вона, за словами Уотсон, позиціонує себе як феміністка, однак коли вмикаються камери вона дозволяє собі оголюватись.

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Незважаючи на це, інша частина фанів навпаки підтримали акторку та закликали інших не цькувати її, адже "її тіло – це її вибір".