Емоційне вигорання: що робити, якщо нічого не хочеться – дієві методи

Емоційне вигоряння – це виснаження організму в наслідок фізичних або психологічних перевантажень. Це саме той стан, коли зникає бажання до будь-якої діяльності чи навіть відпочинку.

На жаль, багато людей не знають, що це серйозна проблема, і просто не звертають увагу. Портал Іvona.bigmir пропонує дієві методи боротьби з таким станом.

Метод "Тюленя"

Такий спосіб боротьби пропонують у Фінляднії. Він дуже простий – вам потрібно три дні відмовитися від будь-якої фізичної діяльності, а також емоційних перевантажень. Трьох днів достатньо, аби скучити за роботою та приступити до неї з новиvи силами.

Метод "Садівництва"

Цим методом із емоційним вигоранням борються французи. Копання в землі і саджання квітів відволікає від сумних думок, якщо для людини це нове заняття.

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Метод "Дитячий садок для дорослих"

А це вже метод американців. Інколи гра в сніжки та дитяче вередування можуть бути корисними для зняття напруги.

Якщо ви відчуваєте перші ознаки емоційного вигорання, приходячи додому навмисне відключайтеся від основної діяльності, якою займаєтеся.

Також допомагають відновлюватися:контрастний душ, обливання холодною водою, гідромасаж та прогулянки на свіжому повітрі.