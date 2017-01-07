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Енді Маррей зазнав дебютної поразки в статусі першої ракетки світу

22:24, сьогодні 80 Читать новость на русском
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Кривдником лідера світового рейтингу Енді Маррея став той, хто підтискає британця у заліку – Новак Джоковіч.

Серб переграв Маррея у фіналі першого турніру сезону в Катарі.

Джоковічу досить легко дався перший сет, а в другій частині поєдинку він мав чудовий шанс оформити перемогу. Однак, вперта гра новоспеченого лицаря змусила Новака занервувати і навіть зламати ракетку. На своїй подачі серб мав аж три спроби завершити турнір, та в результаті програв гейм, а у підсумку й сет.

В заключному відрізку зустрічі Джоковіч змінив амуніцію, приструнив нерви і таки вирвав перемогу – 6:3, 5:7 та 6:4.

Читайте також: Світоліна не зуміла вийти у фінал турніру в Брісбені

Новак здобув перший трофей в новому році й перервав вражаючу серію Маррея з 28 поспіль виграних матчів.

Теги: Теніс
Джерело: 24 Канал
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