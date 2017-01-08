Епатажний екс-нардеп Червоненко грубо облаяв людей у черзі

Екс-нардеп Євгеній Червоненко влаштував сварку на одній із заправок поблизу Рівного.

Про це повідомив політолог Костянтин Батозький.

За його словами, причиною гнівної реакції екс-очільника Запорізької області стала черга.

Він п'яний, гучний, нахабний і огидний. Він розмахує "золотою карткою", називає себе членом ради директорів неясно чого, каже, що у нього 7 орденів від "цієї країни", влазить перед мною в чергу, до мого нетихого, аж ніяк, обурення,

– написав Батозький.

Він додав, що на зауваження екс-нардеп відповів сценою "звичайного сільського свинства".

Пан Червоненко кричав, бризкав слиною, обіцяв мене (і всіх нас, чинних обурених сім'янинів) "порішати". Потім було сказано, що скоро цей час скінчиться, і нас, "козлів", закопають,

– написав політолог.

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