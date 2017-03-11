Епопея з пошуком знавця грузинської мови: чому Нішніанідзе ніяк не оберуть запобіжний захід

Печерський суд так і не визначився з мірою запобіжного заходу для колишнього генконсулу Грузії в Україні Теймураза Нішніанідзе, якого прокуратура звинувачує у мільйонних махінаціях з відшкодування ПДВ з покупок дипломатів у фірмових магазинах.

Повідомлення про підозру Нішніанідзе вручали під покровом ночі. Та через незнання української мови екс-генконсул відмовився її взяти без свого адвоката. Тому його викликали на допит на наступний день на 10 ранку.

Підозру оголосили у залі суду. Та мова одразу стала каменем спотикання. Нішніанідзе говорить російською, але вимагає перекладача на рідну грузинську мову. Своє ж обвинувачення назвав політичним замовленням.

У нинішньої влади я асоціююся як член команди Михайла Саакашвілі. Хоча я не є політиком. Я громадянин Грузії. Я не претендую ні на яку посаду в цій країні, але, так як я асоціююсь з тією командою, яка бореться з нинішньою владою, є конкретне політичне замовлення для дискредитації команди і особисто мене як частини команди,

– заявив Нішніанідзе.

За законодавством перекладача має забезпечити сторона обвинувачення. Кожне перенесення слухання базувалось на обіцянках прокурорів, що такий спеціаліст буде. Коли ж перекладач не з'явився вчетверте, повертати справу прокурорам суддя не стала, а вирішила дати обвинуваченню більше часу – до понеділка, 13 березня.

Прокурори тяганину з перекладачем не коментують.

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Якщо в понеділок перекладач так і не з'явиться в судовій залі, адвокати підозрюваного повторно вимагатимуть повернення справи до прокуратури для доопрацювання та перекладу грузинською мовою.