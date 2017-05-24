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Ердоган хоче домогтися ізоляції Австрії всередині НАТО, – Die Welt

20:16, 23 травня 596 Читать новость на русском
Ердоган хоче
Ердоган хоче "утіснити" права Австрії в НАТО / Business Insider Italia

Туреччина використає своє право на вето, щоб Австрія на невизначений час була виключена з усіх важливих партнерських програм Північноатлантичного альянсу, а також, аби австрійські солдати більше не могли брати участь у спільних навчаннях з арміями НАТО.

Про це пише кореспондент німецької Die Welt Крістоф Б.Шільтц.

Реджеп Ердоган зважиться на такий крок через "постійні вимоги Відня припинити переговори про вступ Туреччини в ЄС і постійну критику своєї персони від австрійських політиків", йдеться в статті. Остаточне рішення, як вдалося дізнатися виданню від високопоставлених поінформованих дипломатів НАТО, "буде прийнято у четвер, 25 травня", на зустрічі 28 країн Північноатлантичного альянсу у Брюсселі.

Читайте також: Ердоган погрожує вийти із міжнародної коаліції проти "ІД", – Tagesspiegel

Президент Ердоган, на жаль, нарешті зуміє домогтися ізоляції країни-партнера Австрії всередині НАТО,
– припустив для Die Welt високопоставлений дипломат Альянсу.

Поки що, коментує журналіст, "не зрозуміло, які наслідки це рішення буде мати з точки зору присутності НАТО на Балканах, адже тільки для однієї миротворчої місії в Косово Австрія виділила понад 400 військовослужбовців, тобто австрійський контингент є там одним із найбільших".

Також, як йдеться у статті, із Туреччиною є проблеми й у Німеччини – "через відмову пустити німецьких депутатів до німецьких військовослужбовців на турецькій базі". Глава фракції СДПН у Бундестазі Томас Опперман заявив: "Якщо канцлеру Меркель в четвер на саміті НАТО не вдасться змусити Туреччину змінити позицію, ФРН знадобляться альтернативні місця дислокації військових". Йдеться про авіабази для розміщення літаків "Авакс" в турецькому Інджирліку і Коньї, пояснює автор статті.

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Теги: Політика НАТО Реджеп Ердоган Туреччина Австрія
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