Ердоган переконує, що стабільна Європа без Туреччини неможлива, – експерт

Конфлікт між Туреччиною і Європою – це наслідок проблем, які накопичувалися в Європі тривалий час. Ситуація явно погіршилася з прибуттям біженців і внаслідок інформаційно-диверсійної діяльності Росії через ЗМІ.

Про це сайту "24" повідомив політичний експерт Михайло Басараб.

Західні еліти у відповідь на спробу офіційної Анкари обговорити свою конституцію з представниками турецької громади, що проживає в Європі, відреагували неадекватно нервово. На думку експерта, якби це було років 10-15 років тому, то спроба Туреччини організовувати масштабне обговорення турецької конституції в Європі не викликала б такої реакції.

"Але зараз це все підняло на поверхню комплекс проблем, які поступово накопичувалися в ЄС. Російська пропаганда вдало цим маніпулює, вміло розставляючи акценти і смикаючи за потрібні ниточки. Нинішня ситуація підняла нагору неповороткість і водночас вразливість величезної європейської політичної машини", – переконаний Басараб.

Очевидною є неготовність ЄС адекватно і впевнено реагувати на нинішні виклики. У нервозній і непослідовній реакції європейських столиць на Ердогана і його витівки проявляється нездатність європейців захищати свій простір і периметр, – каже експерт.

Як вважає політолог, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган намагається змусити ЄС сприймати його таким, яким він є. Він розуміє, що перспективи членства Туреччини примарні, ЄС і НАТО скромно спостерігали за новими безпековими загрозами на кордоні Туреччини, тому Ердоган почав демонструвати брутальну рішучість і фактично погрожувати впливом на внутрішню політику ЄС через мігрантів і чисельну турецьку громаду. Турецький лідер шукає приводів для самоствердження і показної демонстрації своїх впливів у стосунках із західними державами.

Анкара дає зрозуміти, що Європа сильно залежить від ситуації в Туреччині. Це спроба Анкари переконати, що стабільна Європа без Туреччини неможлива, – підкреслює Михайло Барасаб.

Водночас, вважає політолог, це не останній привід для загострення стосунків між Анкарою і Брюсселем. Туреччина і надалі примусово привертатиме до себе увагу. Зокрема й через демонстративне зміцнення стосунків з Росією, Іраном чи Китаєм.

Нагадаємо, 11 березня Нідерланди заборонили чартерний рейс глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який мав намір провести агітацію для турків, що живуть у Роттердамі, напередодні конституційного референдуму. Він планував агітувати їх голосувати за поправки до Конституції, які мають посилити повноваження президента Таїпа Ердогана.



Після цього під стінами будівлі консульства у Роттердамі розпочались масові мітинги та сутички.



Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Нідерланди "заплатять" за свої дії по відношенню до турецьких міністрів.