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Ердоган перейменовує турецькі стадіони через одне слово, яке йому не подобається

16:27, сьогодні 295 Читать новость на русском
Реджеп Таїп Ердоган
Реджеп Таїп Ердоган / Фото з вільних джерел

Із назв прибирають нелюбе президенту Туреччини слово "арена".

Стамбульський футбольний клуб "Галатасарай" змінив назву свого стадіону з "Тюрк Телеком Арена" на "Тюрк Телеком Стадіон". З назви прибрали нелюбе президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану слово "арена", пише DW.

Зазначено, що в такий спосіб менеджмент клубу відреагував на заклик турецького лідера не вживати слова "арена" в назвах стадіонів, пояснив президент "Галатасараю" Дурсун Озбек.

На заклик нашого вельмишановного президента ми, правління клубу, вирішили змінити назву стадіону,
– сказав він.

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26 травня Ердоган заявив у Стамбулі, що він "проти арен" у назвах стадіонів і спортивних комплексів та вже дав відповідне розпорядження міністрові спорту країни. Ердоган при цьому вказав на роль "арен" у Стародавньому Римі, де на них влаштовували криваві видовища задля втіхи натовпу.

Повідомляється, що на заклик Ердогана відреагувала й Федерація футболу Туреччини (TFF), викинувши слово "арена" з назв багатьох спортивних комплексів, що згадуються на сайті федерації.

Теги: Туреччина Реджеп Ердоган
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