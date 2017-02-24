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Ердоган поїде в Кремль на переговори

18:03, сьогодні 117 Читать новость на русском
Реджеп Тайїп Ердоган
Реджеп Тайїп Ердоган / interfax

У Росії підтвердили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прибуде до цієї країни з візитом у березні для переговорів із її президентом Володимиром Путіним та іншими посадовцями.

Як сказав речник Кремля Дмитро Песков, турецький керівник відвідає Москву 9–10 березня, пише "Радіо Свобода". Раніше про цей візит повідомили засоби інформації обох країн.

За цими повідомленнями, в перебігу візиту має також відбутися засідання двосторонньої ради співпраці високого рівня, на якому мають, серед іншого, обговорити закупівлю Туреччиною російських систем протиповітряної оборони "С-400".

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Крім того, як очікують, на переговорах буде йтися про поліпшення двосторонніх відносин чи боротьбу з тероризмом, а також конфлікти в Іраці й Сирії.

Хоча обидві країни мають кардинальні розбіжності з приводу багатьох глобальних питань, останнім часом вони намагаються зблизитись на дипломатичному рівні.

Теги: Новини Росії Туреччина
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