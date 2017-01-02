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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Есперти розповіли про найбільші дірки у бюджеті-2017

Фінансовий радник 14:32, сьогодні 185 Читать новость на русском
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Прездент України Петро Порошенко охарактеризував бюджет на 2017 рік як "соціальний та реформаторський". Акцент глава держави зробив на зростанні добробуту населення, адже наступного року мінімальна заробітна плата зросте майже вдвічі.

Головний фінансовий документ має дефіцит розміром 77,5 мільярда гривень. Передбачені доходи складають 721,4 мільярда гривень, витрати – 790,4 мільярда гривень.

У дохідну частину закладено майже 20 мільярдів гривень від приватизаці та спецконфіскації. Останню, до слова так і не спромоглися проголосувати народні депутати. А приватизація 2016 провадилась з тріском. Відтак, кажуть експерти, у реальності дефіцит бюджету може бути більшим в рази.

Що ми маємо на виході – дефіцит близько 4 мільярдів доларів і разом з цимсоціальні стандарти підвищуються. Все це можна досягнути тільки за рахунок включення друкарського станка. Якщо я не помиляюся, то зараз навіть розглядають введення нової 1000-гривневої купюри – це не може не бути тривожним дзвіночком для жителів України,
– вважає директор FIBO Україна Сергій Поплавський.

Кабмін серед іншого планує для виконання бюджету залучити кредити. Розраховує і на допомогу МВФ та інших кредиторів. Щоправда це буде не так просто, зауважують в експертних колах.

Ми ж гроші беремо не безкоштовно, ми з беремо з певним інтересом, закладеним у вартість цих грошей. Тобто займаємо 100, а віддаємо – 105 чинавіть 115. Все залежить від стану економіки в даний період. Це буде короткочасним рішенням проблеми, але в довгостроковій перспективі ми просто поглиблюємо нашу боргову яму, в якій ми перебуваємо,
– додав Сергій Поплавський.

Серед інших ризиків наступного року експерти називають і девальвацію національної валюти. Бо головний кошторис країни прописали з розрахунку 27 гривень 20 копійок за один американський долар. Не тішить і показник інфляції – понад 8%.

Теги: Україна Бюджет-2017 гроші Фінансовий радник
Джерело: 24 Канал
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