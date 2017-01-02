EX.ua відновлює роботу

Відомий український сервіс обміну файлами EX.ua з’явився на новому домені FEX.net.
Про це повідомляється на сторінці веб-порталу.
"Повідомляємо, що сервіс ЕХ-файли перезапущений на домені FEX.net (File EXchange Network).
Відзначається, що власники поштових скриньок EX.UA отримають додаткове розширення на домені c тим же логіном і паролем доступу.
Розробники сервісу повідомили, що в наразі користувачі мають можливість анонімно обмінюватися файлами будь-якого формату і розміру. Надалі функціонал порталу буде розширюватися.
Нагадаємо, 15 листопада кіберполіція вилучила обладнання, а також провела обшуки в офісних приміщеннях і дата-центрах одного з найвідвідуваніших українських ресурсів FS.to. А наступного дня припинив роботу інший популярний український сайт – EX.ua.
Вже 17 листопада популярний трекер Torrents.Net.UA оголосив, що сайт не працює та протягом певного часу не відновлюватиме своєї роботи.
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