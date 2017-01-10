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eSPORTconf Ukraine 2017: опыт успешных онлайн предпринимателей

11:49, сьогодні 88 Читать новость на русском
eSPORTconf Ukraine 2017:
eSPORTconf Ukraine 2017:

22 февраля на eSPORTconf Ukraine 2017 выступит основатель букмекерской конторы CybBet Диас Исмаилов.

Его опыт доказывает: зарабатывать на киберспорте могут не только игроки и организаторы турниров.

Диас Исмаилов – основатель киберспортивной БК CybBet. Работая исключительно со ставками на киберспорт, он смог вывести компанию на прибыльный уровень всего за полгода. О своем опыте и о том, как добиться высоких результатов, он поделится на eSportConf.

Тема его доклада – "Место киберспорта в букмекерском мире". Спикер расскажет:

– как киберспорт влияет на букмекерские конторы;

– какие риски и перспективы есть в ставках;

– как выявлять договорные матчи и бороться с ними;

– в чем специфика ставок в киберспорте.

Узнать об опыте Диаса Исмаилова будет полезно всем, для кого киберспорт является важным источником и инструментом заработка.

Билеты скоро в продаже. Следите за новостями!

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