Facebook буде шукати потенційних самогубців в мережі: як це працюватиме

Соціальна мережа Facebook почала використовувати штучний інтелект Pixabay для виявлення схильних до суїциду своїх користувачів.

Аналізуючи публікації користувачів і коментарі до них, штучний інтелект виявляє, чи може людина замислюватися про скоєння суїциду. Після того як інтелект знайшов людину в кризовому стані, дані відправляють команді дослідників, пише ВВС.

Якщо ж дослідники підтверджують наявність загрози, компанія зв'язується з автором повідомлень і радить йому звернутися за допомогою.

Поки що Facebook займається виявленням схильних до самогубства тільки в США.

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