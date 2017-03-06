Facebook планує запусти кнопку не-лайк

Соціальна мережа Facebook планує запропонувати користувачам "не-лайк" до вже звичних реакцій: "лайк", "у захваті", "ха-ха", "злість" та інших.

Однак таке нововведення запровадили тільки для обмеженого кола тестерів та лише у Messenger, пише TechCrunch.

У майбутньому цю функцію додадуть до реакції в діалоги.

Користувачі під текстом зможуть поставити одну із шести реакцій, до переліку яких планують додати "дислайк".

"Емоція" закріплюватиметься за кожним повідомленням у чаті й користувачі зможуть бачити, хто і як відреагував на допис у Messenger.

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