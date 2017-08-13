Facebook запустив "таємний додаток" в Китаї, щоб обійти заборону

Засновник Facebook Марк Цукерберг в обхід заборон запустив в Китаї додаток для обміну фотографіями, що не носить оригінальне ім'я популярної соцмережі.

Про це повідомляє The New York Times.

Додаток називається Colorful Balloons, він схожий на Facebook's Moments. Авторизація в Colorful Balloons відбувається через найбільшу в Китаї соцмережу WeChat.

До такого кроку компанію спонукало те, що Facebook і багато його додатків заблоковані в Китаї протягом багатьох років. Додаток випущено без яких-небудь натяків, що соціальна мережа пов'язана з Facebook.

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Розробником вказана компанія Youge Internet Technology, що жодним чином не повідомляє про зв'язки з Facebook. Фірма зареєстрована в Пекіні.У самому Facebook не стали офіційно підтверджувати свою причетність до додатку