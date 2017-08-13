Facebook запустив "таємний додаток" в Китаї, щоб обійти заборону

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Засновник Facebook Марк Цукерберг в обхід заборон запустив в Китаї додаток для обміну фотографіями, що не носить оригінальне ім'я популярної соцмережі.
Про це повідомляє The New York Times.
Додаток називається Colorful Balloons, він схожий на Facebook's Moments. Авторизація в Colorful Balloons відбувається через найбільшу в Китаї соцмережу WeChat.
До такого кроку компанію спонукало те, що Facebook і багато його додатків заблоковані в Китаї протягом багатьох років. Додаток випущено без яких-небудь натяків, що соціальна мережа пов'язана з Facebook.
Читайте також: Facebook злякався штучного інтелекту, коли боти почали "говорити" власною мовою
Розробником вказана компанія Youge Internet Technology, що жодним чином не повідомляє про зв'язки з Facebook. Фірма зареєстрована в Пекіні.У самому Facebook не стали офіційно підтверджувати свою причетність до додатку