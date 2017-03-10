Факти проти фейків: суд Україна-Росія у цитатах

У Гаазі завершився перший етап роботи над позовом України проти Росії: Міжнародний суд ООН заслухав аргументи сторін і тепер має винести рішення щодо запровадження тимчасових санкцій щодо Росії до винесення остаточного вердикту. Планується, що це рішення буде прийняте до кінця квітня.

Журналісти сайту "24" зібрали для вас ключові цитати сторін, які були озвучені під час засідань у Міжнародному суді ООН. Примітно: українська сторона оперувала фактами, в той час як представники Росії традиційно вдались до тиражування фейків на кшталт "зброї з шахт".

Позиція України:

Росія порушила міжнародне право і зловживає правами людини, надаючи допомогу незаконним збройним формуванням на території України, а також в окупованому Криму в той час, як РФ на території Криму займається культурним нівелюванням і такі її дії були засуджені ООН. Російська сторона не поважає людське життя і російська сторона здійснює акти расової дискримінації,

– голова української делегації в Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль.

"Підтримувані Російською Федерацією незаконні збройні формування збільшили кількість атак та посилили градус залякування мирного населення. В Авдїївці протягом тижня з 29 січня по 5 лютого моніторингова місія ОБСЄ підтвердила щонайменше 8 смертей мирних громадян та 30 випадків отримання ними поранень. В результаті невибіркових обстрілів місто зазнало значної руйнації жилих будівель та критичної інфраструктури, цивільне населення було залишене без електрики, водопостачання і навіть опалення під час суворих морозів. Протягом лише двох місяців з початку 2017 року кількість снарядів, які використовувались для обстрілів Авдіївки, оцінюється на рівні 15 000 штук. Ця кількість відповідає 14 вагонам, доверху наповненим боєприпасами. В той самий час офіційний речник російського Президента публічно виразив сподівання, що підтримувані Росією незаконні групи не залишаться без боєприпасів. Чи можуть залишатися будь-які сумніви щодо того, звідки це озброєння постачається? Ні. Воно постачається з Російської Федерації", – Олена Зеркаль.

Росія заявляє про заборону фінансування тероризму на сході України, а тим часом фінансує терор. У Криму Росія заявляє про викорінення всіх форм расової та етнічної дискримінації, але веде там кампанію культурного знищення щодо неросійських етнічних груп,

– представник української делегації, професор міжнародного права Гарольд Гонджа Кох.

"Протягом останнього десятиліття втручання Російської Федерації у справи України постійно поглиблювалося. Воно досягло небезпечних нових рівнів у 2014 році. Російська Федерація вирішила втрутитися в Україну із застосуванням військової сили; підтримувати незаконні угруповання, які здійснюють акти тероризму на українській землі; порушувати права мільйонів українських громадян, включаючи, для багатьох із них, право на життя. Це є відображенням поведінки Російської Федерації в ширшому контексті, з якою, на жаль, ми всі знайомі", – Олена Зеркаль.

Навіть у часи конфлікту цивільні, які живуть далеко від зони конфлікту і не беруть у ньому активної участі, можуть стати жертвами терористичних атак. У той час, коли "ЛНР" та "ДНР" залучені до бойових дій з українською армією, це жодним чином не звільняє Росію від відповідальності в рамках Конвенції (про боротьбу з фінансуванням тероризму), коли вона надає ракети бойовикам, які потім стріляють з них, щоб вбивати цивільних в районах, які знаходяться далеко від зони бойових дій,

– Гарольд Кох.

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Позиція Росії

"Головне джерело зброї – це запаси радянських часів, які були на території України. Велика частина цих запасів була залишена в шахтах Донбасу й опинилася у повстанців", – представник Російської Федерації в Міжнародному суді ООН Ілля Рогачов.

"Україна просить суд застосувати тимчасові заходи, щоб захистити основні права населення Криму від дискримінації, але текст запиту містить такі визначення, як "агресія", "окупація" або "незаконний референдум". Більше того, роки Україна демонструвала дискримінацію кримських татар у Криму і продовжує дискримінацію на підконтрольній території... Цей запит не має нічого спільного із захистом прав людини, це про статус Криму, який не має нічого спільного з цією справою", – представник російського МЗС Григорій Лук'янець.

Україна дискримінувала татар десятиліттями. Росія докладає значних зусиль, щоб підтримувати кримських татар та українську спільноту, і просувати їх культуру в Криму, не дивлячись на складну фінансову ситуацію. Такі зусилля ніколи не були здійснені на цій території,

– представник російського МЗС Григорій Лук'янець.

"Якщо на Донбас передавався зенітно-ракетний комплекс, який використовували для збиття літака рейсу МН17, то тут я хочу зробити також кілька приміток. Українська сторона вчора сказала, що в тому випадку, якщо російській стороні відомо про конкретних людей у РФ, які, приміром, допомагали переміщати установку "Бук" в Україну й назад до Росії після трагедії "Боїнга", і безпосередньо в цьому брали участь, то російська сторона зобов'язана провести розслідування й покарати цих людей відповідно до різних положень конвенції", – представник російської сторони, британський юрист Семюель Уордсворт.

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Фото: ЕРА