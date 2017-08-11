Фанат Брітні Спірс до паніки налякав зірку під час концерту: з'явилось відео

Під час концерту американської поп-зірки Брітні Спірс невідомий видерся на сцену. Чоловік не на жарт налякав зірку, оскільки всі вирішили, що він має зброю.

Інцидент стався в Лас-Вегасі. Брітні Спірс, яка давала концерт в рамках туру "Piece оf me show", ледь не стала жертвою нападу фаната.

На відео, яким поділились прихильники поп-зірки, видно, що невідомий зайшов на сцену непомітно під час пісні "Crazy". Спірс одразу не зрозуміла, що відбувається. Після того, як її оточила охорона, зірка припинила виступ та в паніці почала питати, чи у шаленого прихильника є зброя.

Все добре? Що відбувається? Він озброєний?

– налякано питала Брітні Спірс в охоронців.

В той час, коли чоловіка намагались вивести зі сцени, зірку швидко супроводили за куліси. Затримати нападника допомогли танцівники Брітні Спірс. На невідомого одягли наручники та вивели із залу.

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Після інциденту поп-зірка таки продовжила концерт.