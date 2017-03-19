Фанат вгадав назву нової книги Джоан Роулінг

Відома британська письменниця Джоан Роулінг, запропонувала своїм шанувальникам у Twitter вгадати назву нового роману.

За словами письменниці, ця книга доповнить цикл пригод детектива Корморана Страйка.

На своїй сторінці Роулінг запропонувала шанувальникам вгадати назву книги, яка буде складатися з двох слів. У своїй публікації вона позначила кількість букв, а також розкрила дві англійські букви "H".

Пост письменниці миттєво зібрав сотні перепостів і тисячі лайків. Серед запропонованих шанувальниками варіантів було безліч варіантів, проте один із варіантів таки виявився вірним.

Користувач під ім'ям Big Daddy вгадав назву, запропонувавши варіант "Смертельний білий" (Lethal White). У відповідь на це письменниця пообіцяла надіслати переможцю екземпляр нової книги з автографом.

.@warpathed DM me your address and I'll make sure you get a signed copy when I finally finish it! — J.K. Rowling (@jk_rowling) 14 березня 2017 р.

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