Фатальна ДТП на Волині: троє людей загинуло, ще двоє у реанімації

В ніч на суботу, 31 грудня, на автодорозі "Львів-Радехів-Луцьк" поблизу села Терешківці трапилась трагедія – легковий автомобіль Opel Vectra на швидкості вилетів з траси та врізався у дерево.
Про це вранці повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
"Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів легковика, 18-річна мешканка Горохівського району та 28-річний житель Іваничівського району, загинули на місці", – зазначили в поліції.
Ще двоє пасажирів госпіталізовані у відділення реанімації районної лікарні.
ДТП трапилася, за даними поліції, близько опівночі. За попередніми даними, водій, керуючи транспортним засобом, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та врізався у дерево.
Читайте також: П’яний водій вбив двох пішоходів
Коментарі