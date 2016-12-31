Фатальна ДТП на Волині: троє людей загинуло, ще двоє у реанімації

В ніч на суботу, 31 грудня, на автодорозі "Львів-Радехів-Луцьк" поблизу села Терешківці трапилась трагедія – легковий автомобіль Opel Vectra на швидкості вилетів з траси та врізався у дерево.

Про це вранці повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області. "Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів легковика, 18-річна мешканка Горохівського району та 28-річний житель Іваничівського району, загинули на місці", – зазначили в поліції. Ще двоє пасажирів госпіталізовані у відділення реанімації районної лікарні. ДТП трапилася, за даними поліції, близько опівночі. За попередніми даними, водій, керуючи транспортним засобом, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та врізався у дерево. Читайте також: П’яний водій вбив двох пішоходів

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