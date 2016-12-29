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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

#ФайнаФранція. Екс-нардеп створив цікавий культурний проект

10:54, сьогодні 156 Читать новость на русском
Будуть нові відео
Будуть нові відео

Колишній народний депутат Андрій Шкіль, який зараз живе у Франції, відвійшов від політики і присвятив себе мистецтву.

Так, колишній депутат зняв ефектний фільм острів Мон-Сен-Мішель.

Таких відео буде більше. Шкіль обіцяє цілу серію фільмів із серії #ФайнаФранція.

Варто відзначити, що знімати ролики у нардепа виходить добре – фільм вийшов справді ефектним.

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Довідка: Андрій Шкіль був народним депутатом Верховної Ради 4, 5 та 6 скликань та екс-головою "УНА-УНСО". У грудні 2012 він виїхав з України, остерігаючись політичного переслідування. Спочатку він перебував у Чехії, проте там не отримав політичного притулку, після чого перебрався до Парижа.

Теги: Подорожі LifeStyle Андрій Шкіль Франція
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