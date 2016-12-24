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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 ФБР б'є тривогу через можливість терактів з боку ІДІЛ на Різдво
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ФБР б'є тривогу через можливість терактів з боку ІДІЛ на Різдво

18:46, сьогодні 120 Читать новость на русском
ФБР попередило про нові теракти
ФБР попередило про нові теракти / Screenshot

В США готуються протистояти можливим терактам "Ісламської держави".

ФБР не виключає, що на Різдво терористи ІДІЛ спробують атакувати американські церкви. Списки, де їх детально перелічено, з'явилися на кількох сайтах, пов'язаних з "Ісламською державою".

Крім того, ФБР відомо про кілька онлайн-закликів вчиняти атаки на Різдво. Втім, Федеральне бюро розслідувань заспокоює тим, що моніторить ситуацію і зробить усе, аби не допустити нових терактів.

Читайте також: Затримали ймовірних спільників берлінського терориста

Теги: Ісламська держава Тероризм Теракт США
Джерело: 24 Канал
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