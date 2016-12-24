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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 ФБР попередило про теракти на Різдво
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ФБР попередило про теракти на Різдво

09:39, сьогодні 308 Читать новость на русском
ФБР
ФБР / Getty Images

Федеральне бюро розслідувань опублікувало попередження про можливі теракти на території США в період різдвяних свят.

Про це повідомляє ВВС.

ФБР відомо про декілька онлайн-публікацій із закликами до атак проти американських церков. Як і завжди в подібних випадках, ФБР слідкує за ситуацією, з'ясовуючи, наскільки правдоподібними є такі загрози,
– зазначили у бюро.

Терактів очікують від так званої "Ісламської держави".

Одночасно Держдепартамент США порекомендував американським туристам не відвідувати Йорданію та окремі райони Єгипту, пославшись на високий рівень терористичної загрози.

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Теги: США
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