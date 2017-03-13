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ФБР пов'язало найрозшукуванішого хакера з ФСБ

12:33, сьогодні 434 Читать новость на русском
ФБР пов'язало найрозшукуванішого хакера з ФСБ
ФБР пов'язало найрозшукуванішого хакера з ФСБ / bbc.com

Російський хакер Євгєній Богачьов, за допомогу в затриманні якого ФБР обіцяє рекордну винагороду в три мільйона доларів, пов'язаний з Федеральною службою безпеки.

Про це повідомляє газета The New York Times.

За версією інформованих співрозмовників видання, поки Богачов, який контролював майже півмільйона інфікованих комп'ютерів по всьому світу, викрадав гроші з банківських рахунків, російська влада досліджувала ті ж комп'ютери в пошуках файлів і електронних листів. Це нібито дозволяло російським спецслужбам уникнути необхідності проводити рутинну роботу по злому комп'ютерів.

Джерела New York Times стверджують, що російські спецслужби цікавились даними військових і розвідувальних структур через конфлікти на сході України і в Сирії. На заражених комп'ютерах нібито шукали документи за ключовими словами "цілком таємно" і "міністерство оборони".

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У своєму розслідуванні ФБР спирається на дані українського МВС, яке передавало інформацію про пересування Богачева. 33-річний хакер, за даними українського відомства, "працює під керівництвом спеціального підрозділу ФСБ".

Теги: США ФСБ хакери Інтернет
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