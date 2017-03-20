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ФБР спростувало заяву Трампа щодо прослуховування його телефону

22:14, сьогодні 60 Читать новость на русском

ФБР розслідує втручання Росії у вибори президента США і можливі зв'язки команди Дональда Трампа із Кремлем. Під час розслідування було доведено, що заява чинного президента Америки щодо прослуховування його телефону адміністрацією Обами є безпідставною.

Про це повідомила кореспондент 24 Каналу у Вашингтоні Тетяна Ворожко.

20 березня відбулись слухання у Комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США. Вперше про розслідування ФБР публічно визнав директор Федерального бюро Джеймс Комі. Він разом із головою Агентства національної безпеки Майком Роджерсом давав свідчення у справі російського втручання в американські вибори.

У слуханнях республіканці цікавились особами, які "зливали" конфіденційну інформацію в медіа. Зокрема, мова йшла про розсекречення розмови Дональда Трампа, Майка Фліна та Сергія Кисляка.

Членів демократичної партії США цікавила тема слухань Конгресу: відомості щодо співпраці Трампа з Кремлем. Парламентарі озвучили інформацію стосовно сліду Росії у виборах в Америці.

Всі учасники слухань погодились, що розслідування цієї справи є надважливим для США, щоб уникнути повтору ситуації у 2020 році.

Читайте також: Адміністрація Трампа може дати Україні перспективи для миру, – експерт

Теги: Дональд Трамп США Вибори у США Політика
Джерело: 24 Канал
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