Феміністки атакували Кремль у Москві

У Москві на території Кремля кілька представниць феміністичного руху влаштували гучну акцію протесту.
Як видно з відео, яке опублікувала активістка Катерина Ненашева, дівчата запалили димові шашки та розгорнули банер "200 років чоловіки при владі. Геть!".
Крім того, феміністки відзначилися й іншими гаслами: "Вся влада жінкам", "Чоловіки, геть із Кремля!","Жінку в патріархи", пише "Медуза".
Також на одній з башт було розтягнено банер "Національна ідея – фемінізм".
Загалом участь у заході взяли близько восьми жінок.
Зауважимо, що одразу після акції поліції затримала чотирьох активісток, двох журналістів і фотографа, проте за деякий час усіх відпустили без складення протоколу.
Читайте також: Путін ледь не заплакав і зачитав жінкам вірш