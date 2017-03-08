Феміністки атакували Кремль у Москві

У Москві на території Кремля кілька представниць феміністичного руху влаштували гучну акцію протесту.

Як видно з відео, яке опублікувала активістка Катерина Ненашева, дівчата запалили димові шашки та розгорнули банер "200 років чоловіки при владі. Геть!".

Крім того, феміністки відзначилися й іншими гаслами: "Вся влада жінкам", "Чоловіки, геть із Кремля!","Жінку в патріархи", пише "Медуза".

Також на одній з башт було розтягнено банер "Національна ідея – фемінізм".

Загалом участь у заході взяли близько восьми жінок.

Зауважимо, що одразу після акції поліції затримала чотирьох активісток, двох журналістів і фотографа, проте за деякий час усіх відпустили без складення протоколу.

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