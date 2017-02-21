Феноменально! – Порошенко про нову грандіозну перемогу українських паралімпійців

На світовій першості з лижних перегонів та біатлону українські паралімпійці стали першими у загальному заліку.

Про це повідомив президент Петро Порошенко.

Він зазначив, що на честь наших спортсменів 19 разів лунав гімн України – п'ять разів весь подіум був українським. Усього ж українці здобули 47 медалей.

Феноменально! Саме так можна описати виступ українських паралімпійців на світовій першості з лижних перегонів та біатлону, що проходив у німецькому Фінстерау,

– написав Порошенко.

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