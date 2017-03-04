Фермери у Перу знайшли валізу з тілом журналіста

У Перу знайшли валізу, кинуту невідомими в районі на північ від столиці країни Ліми. Як повідомляє поліція, у валізі — розчленовані залишки тіла місцевого журналіста.

55-річний Хосе Яктайо пропав безвісти ще в суботу, 25 лютого, повідомляє мексиканський портал Excelsior.

Фермери знайшли його тіло в понеділок, втім особу загиблого встановили не відразу. Причини його викрадення і вбивства поки не встановлено.

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Хосе Яктайо працював продюсером у незалежній телекомпанії протягом 12 років, до цього був редактором одного з найбільших телеканалів країни. Його вбивство стало причиною початку протестів серед місцевих журналістів.