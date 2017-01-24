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Фермери влаштували видовищний протест: штаб-квартиру ЄС засипали сухим молоком

23:01, 23 січня 278 Читать новость на русском

Молочні фермери з різних країн Євросоюзу організували акцію протесту у самому центрі Брюсселя, протестуючи проти падінням цін на свою продукцію.

Десятки активістів розпорошили тонни сухого молока над штаб-квартирою Євросоюзу, де саме відбувались переговори міністрів сільського господарства, інформує ВВС.

Будівля Європейської Ради стала схожою на засніжену.

Фермери прибули до Брюсселя не лише з Бельгії, а з Німеччини, Франції, Нідерландів та Литви. Вони протестують проти того, що впродовж останніх років перевиробництво молока в ЄС призвело до падіння цін на молочну продукцію і відповідно до розорення багатьох фермерів.

До слова, раніше Єврокомісія ухвалила рішення про те, щоб поступово повернути на ринок запаси молочного порошку.

Читайте також: В ЄС подумують про запровадження безумовного доходу

Теги: Фотоновини Бельгія Євросоюз Сільське господарство
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