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Фестиваль світла в Сіднеї: неймовірні фото із соцмереж

15:14, сьогодні 237 Читать новость на русском
Фестиваль світла в Сіднеї
Фестиваль світла в Сіднеї

В Сіднеї, що в Австралії, 26 травня пройшов фестиваль світла Vivid Sydney.

Ця подія щороку збирає найталановитіших дизайнерів та художників з усього світу.

По всьому Сіднею на час проведення заходу розставили різнокольорові інсталяції, але найбільш вражаючою частиною фестивалю традиційно вважають проекції на будівлі, в тому числі на знамениту Сіднейську оперу.

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Фестиваль триватиме до 17 червня. Уже в першу ніч в соцмережах з'явилися сотні знімків, які зробили очевидці.

Фестиваль світла Сіднеї

Теги: LifeStyle Дозвілля Австралія Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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