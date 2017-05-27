Фестиваль світла в Сіднеї: неймовірні фото із соцмереж

В Сіднеї, що в Австралії, 26 травня пройшов фестиваль світла Vivid Sydney.

Ця подія щороку збирає найталановитіших дизайнерів та художників з усього світу.

По всьому Сіднею на час проведення заходу розставили різнокольорові інсталяції, але найбільш вражаючою частиною фестивалю традиційно вважають проекції на будівлі, в тому числі на знамениту Сіднейську оперу.

Читайте також: Емма Уотсон із чоловіком у безглуздому костюмі: як знімався фільм "Красуня і Чудовисько"

Фестиваль триватиме до 17 червня. Уже в першу ніч в соцмережах з'явилися сотні знімків, які зробили очевидці.