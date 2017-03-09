"Фейковий Бібер" здійснив понад 900 сексуальних злочинів щодо дітей

У Австралії чоловіка, який видавав себе за відомого співака Джастіна Бібера, звинувачують у домаганнях до майже 200 дітей з різних куточків світу.

Як повідомляє поліція австралійського Квінсленда, 42-річний чоловік видавав себе за відомого співака та намагався таким чином отримати від дітей відверті світлини, пише BBC.

Спілкувався він з дітьми за допомогою Facebook та Skype.

Правоохоронці інкримінують зловмиснику 931 злочин, серед яких і 3 зґвалтування.

Крім того, його жертвами могли стати 157 дітей по всьому світу.

За інформацією правоохоронців, 50 з можливих жертв були в США, шість – в Австралії, а щодо решти 101 особи поліція не уточнює, в яких країнах це відбулося.

Зауважимо, що раніше чоловіка вже звинувачували у володінні відвертими матеріалами та розбещенні дітей.

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До слова, у розслідуванні цієї резонансної справи беруть участь і міжнародні структури – за даними місцевих ЗМІ, зокрема, задіяно німецьку поліцію та Служба безпеки США.

Також австралійські поліцейські попередили фанатів співака та попросили батьків прискіпливо перевіряти, з ким їхні діти спілкуються в інтернеті.

Суд щодо резонансу відбудеться в австралійському Брісбені 6 квітня.