Фігурант кримінальної справи може очолити одеське управління НАБУ

Силовик Дмитро Руденко, який фальсифікував справу проти правозахисника, може очолити одеське територіальне управління НАБУ.

На посаду Руденка рекомендувала конкурсна комісія. До цього він очолював одне з відділень поліції у Вінницькій області.

Фігурантом скандальної історії силовик став сім років тому. Він був причетний до кримінального переслідування місцевого правозахисника Дмитра Гройсмана. Руденко звинувачував останнього у поширенні порнографії та нарузі над державними символами.

Згодом Гройсмана повністю виправдали, але за тиждень до оголошення вироку чоловік помер. А проти Руденка відкрили кримінальне провадження за перевищення повноважень.

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В НАБУ повідомили, що перемога у конкурсі ще не є підставою для призначення на посаду. На черзі – спеціальна перевірка на поліграфі. Остаточне рішення ухвалять лише після складання цього завдання.