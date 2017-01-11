Фігурант у справі олігарха Курченка погодився на співпрацю зі слідством

Екс-заступник голови НАК "Нафтогаз Україна" Олександр Кацуба залишиться під вартою. Так вирішив апеляційний суд Києва.

Про це повідомив його адвокат Юрій Іващенко.

Він також зазначив, що ознайомився з усіма матеріалами справи. А от його підзахисний подужав тільки половину.

Підтвердив адвокат і інформацію про угоду зі слідством. Мовляв, Кацуба готовий до співпраці з правоохоронцями.

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Нагадаємо, Олександра Кацубу підозрюють у розкраданні державного майна. Він фігурує у так званій "бензиновій" справі Курченка. Начебто, обіймаючи посаду заступника голови "Нафтогазу" він допоміг компанії олігарха-втікача вкрасти пального на 500 мільйонів гривень.