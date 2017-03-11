Фігуранта заворушень 2 травня заарештували в Одесі: переховувався три роки

В Одесі заарештували одного з фігурантів так званої "справи 2 травня", якому вдавалось переховуватись від слідства майже впродовж 3 років.

Про це інформує прокуратура Одеської області.

9 березня правоохоронці затримали підозрюваного, який брав активну участь у трагічних подіях 2 травня 2014 року в Одесі. Йому вдалось переховуватись від органів слідства майже 3 роки.

10 березня Приморський суд Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Заставу йому призначили, зважаючи на тяжкість злочину.

Читайте також: Справа 2 травня: слідчі встановили організаторів захоплення Будинку Профспілок у Одесі

Довідка: 2 травня 2014 року внаслідок сутичок в центрі Одесі та підпалу будинку Профспілок на Куликовому полі загинуло 48 осіб.