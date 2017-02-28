Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на церкву

Глава УПЦ КП патріарх Філарет каже, що вплив від війни на сході України відчула й церква.

За його словами, з початком війни українці почали відрізняти, яка церква є насправді українською.

"Яка церква захищає українські інтереси, української держави, а яка захищає інтереси Росії. І тому народ побачив, хто є хто. Внаслідок цього дуже багато, не десятки, а сотні тисяч парафіян Московського патріархату перейшли і переходять до Київського патріархату", – розповів Філарет в інтерв’ю телеканалу "Настоящее время".

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Настоятель УПЦ КП пояснив, чим відрізняється "мир", за який виступає УПЦ МП.

Ми не хочемо бути в мирі в умовах рабства, ми не хочемо, щоб Україна знову увійшла до складу Російської імперії. Такого миру ми не хочемо. Ми хочемо справедливого миру, а справедливий мир – це значить, Україна повинна бути незалежною державою, дружньою державою щодо всіх європейських держав, в тому числі і щодо Росії,

– наголосив патріарх Філарет.

Глава УПЦ КП озвучив точну причину, через яку сталась анексія Криму та почалась війна на Донбасі.