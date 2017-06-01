Філатов працює: мер Дніпра посперечався з Корбаном, що місяць виживе без Facebook

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Міський голова Дніпра Борис Філатов побився об заклад з колишнім лідером партії "УКРОП" Геннадієм Корбаном про те, що зможе місяць не користуватись соціальною мережею Facebook.
Про це сам Корбан написав у своєму Facebook.
Колишній заступник Коломойського каже, що забрав у Філатова гаджет і паролі до Facebook-профілю.
Тепер він користується кнопковим телефоном Nokia911. Не лайкає, не коментує, не зізнається в любові всенародній. Філатов працює. Не заважайте,
– написав Корбан.
Додавши, що зі всіма немерськими питаннями юзери тепер можуть звертатись до нього.
"Якщо Борис протримається місяць в новому ритмі і зістрибне з голки Фейсбуку, виграє 5 тисяч доларів. Це парі. Зірветься – затролимо його нещадно", – попередив Корбан.
До слова, останній допис на сторінці Бориса Філатова з’явився ще ввечері 31 травня.
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