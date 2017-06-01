Філатов працює: мер Дніпра посперечався з Корбаном, що місяць виживе без Facebook

Міський голова Дніпра Борис Філатов побився об заклад з колишнім лідером партії "УКРОП" Геннадієм Корбаном про те, що зможе місяць не користуватись соціальною мережею Facebook.

Про це сам Корбан написав у своєму Facebook.

Колишній заступник Коломойського каже, що забрав у Філатова гаджет і паролі до Facebook-профілю.

Тепер він користується кнопковим телефоном Nokia911. Не лайкає, не коментує, не зізнається в любові всенародній. Філатов працює. Не заважайте,

– написав Корбан.

Додавши, що зі всіма немерськими питаннями юзери тепер можуть звертатись до нього.

"Якщо Борис протримається місяць в новому ритмі і зістрибне з голки Фейсбуку, виграє 5 тисяч доларів. Це парі. Зірветься – затролимо його нещадно", – попередив Корбан.

До слова, останній допис на сторінці Бориса Філатова з’явився ще ввечері 31 травня.

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