Філіп Кіркоров йде з російського шоу-бізнесу

Російський співак Філіп Кіркоров вирішив піти в тінь і менше з'являтися на публіці.

Про це Філіп заявив на презентації нового кліпу ЮрКісса, як розповіли у "Russian Showbiz".

З великого шоу-бізнесу в плані гучних презентацій і всього іншого я йду,

– сказав Кіркоров.

Проте Філіп одразу ж уточнив, що не хоче назавжди йти з російської сцени. Йому набридла "метушня", але він не планує завершувати кар'єру.

"Я не сказав, що покидаю шоу-бізнес. Я йду від усієї цієї метушні. Мені набагато цікавіше робити проекти", – зазначив Філіп.

Співак, якому в квітні виповниться 50 років, планує скоротити кількість світських виходів і перестати ділитися порадами з іншими артистами. Він вважає за краще спокійно працювати без будь-якої галасу і присвятити себе творчості.

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