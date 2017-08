Скандальний фільм про принцесу Діану показали у Британії

Скандальний фільм про принцесу Діану "В її власних словах" (In Her Own Words) показав британський телеканал Channel 4 ввечері 6 серпня. У відео Діана ділиться про життя з принцом Чарльзом.

У фільму показані відеозаписи, які зробив тренер з публічних виступів і риторики принцеси Пітер Сеттелен. Деякі із записів оприлюднили вперше. Читайте також: Спроба самогубства та нещасливе подружнє життя: оприлюднені спогади принцеси Діани Сеттелен допомагав Діані поставити голос для публічних промовах в 1992 і 1993 роках, напередодні підготовки до роботи над біографією та інтерв'ю. Кадр з фільму про принцесу Діану "В її власних словах" У фільмі Діана в резиденції в Кенсингтонському палаці ділиться про проблеми у власному особистому житті. Ці записи не були призначені для публічного перегляду, у розмовах з тренером Діана говорить про особисте і ділиться з ним проблемами. При цьому у фільмі уривків із записів порівняно небагато, основну частину розповіді займає закадровий голос і кадри хроніки, а також інтерв'ю з людьми з оточення принцеси. Читайте також: 20 років зі смерті принцеси Діани: раніше невідомі фото та зізнання принців Гаррі і Вільяма За словами Діани, вона була дуже закохана у принца і "травмована" словами Чарльза в день їх заручин в 1981 році. "Репортер запитав: ви закохані, я гадаю? Що за дурне питання. Я відповіла – звичайно! Принц відпові: "Так. Що б це не означало. Ви можете інтерпретувати це по-своєму", – ділиться Діана в фільмі. Уривок з фільму про принцесу Діану "В її власних словах": "Я була бунтарем... До весілля (з принцом Чарльзом) ми зустрічалися 13 разів... Мене виховували в дусі "ти з кимось разом тому, що ти його любиш". Я знала, що щось значне з'явилося у мене на шляху... Я не повинна була грати з вогнем, але я зробила це і дуже обпеклася", – продовжила Діана. Невдовзі після весілля принцеса зрозуміла, що Чарльз любить не її, а свою давню подругу Каміллу Паркер-Боулз, яка після смерті Діани стала дружиною Чарльза. На відеозаписі Діана розповідає про те, як звернулася за допомогою до свекрухи, королеви Єлизавети Другої. "В сльозах я вирушила до головної леді і запитала: "Що мені робити? Я прийшла до вас, що мені робити?". І вона відповіла: "Я не знаю, що тобі робити. Чарльз безнадійний". І це було все, це була допомога", – каже ринцеса. Також на записах Діана каже про свою платонічну закоханість в охоронця Баррі Манаки, який загинув в ДТП. Принцеса вважала, що Манако вбили. Принцеса Діана та Баррі Манаки Демонстрацію цього фільму розкритикували друзі і родичі принцеси, назвавши це грубим втручанням в приватне життя. Колишній прес-секретар королеви Дікі Арбітер у коментарі телеканалу Sky News сказав, що "ганьба робити ці записи доступними для публіки". Він заявив, що трансляція такого фільму – це свого роду спроба зробити "гроші на крові".